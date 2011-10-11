Эксперты: фондовые индексы в понедельник несколько отыграли предыдущие потери

Во второй половине дня в понедельник, 10 октября, фондовые индексы несколько отыграли предыдущие потери на фоне обещания Ангелы Меркель и Николя САРКОЗИ по итогам переговоров, состоявшихся 9 октября, согласовать ряд мер по борьбе с кризисом в еврозоне и разработать план рекапитализации банков до конца месяца.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, поддержку рынку акций в понедельник также оказали данные по профициту торгового баланса Германии, который вырос до 13,8 млрд. евро, что превзошло ожидания.

Как считают аналитики, внешний фон для открытия торгов на Украинской бирже в понедельник сложился довольно неоднозначный. Биржи США, открывшись ростом в пятницу под влиянием большего, чем ожидалось, увеличения рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, к завершению торгов перешли в красную зону. Причиной негатива послужило известие о том, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта Испании и Италии.

По мнению аналитиков, в целом понедельник был довольно спокойный день в плане статистики. В США был выходной в связи с празднованием Дня Колумба, и каких-либо статистических данных здесь опубликовано не было. Поэтому инвесторы в большей степени следили за макроэкономической ситуацией в других странах.

Как отмечают аналитики, торги на украинских площадках в понедельник завершились ростом. Среди акций индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали «Укрнафта» (+3,48%), «Райффайзен Банк Аваль» (+2,57%) и «Центрэнерго» (+2,31%). Хуже рынка завершили торги бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-1,81%).

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы индекс потребительского доверия по Японии, а также индекс потребительских цен по Греции и Португалии. В США сегодня стартует сезон отчетности за третий квартал, который традиционно начнется с публикации финансовых результатов Alcoa Inc.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 10 октября, вырос на 0,46% – до 517,67 пункта. Общий объем торгов составил 557 млн. 747 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,42% – до 1354,68 пункта. Общий объем торгов составил 98 млн. 671 тыс. грн., из них на срочном рынке – 49 млн. 708 тыс. грн.