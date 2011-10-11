Уровень активности на мировом рынке IPO в третьем квартале снизился на 57%

В третьем квартале 2011 года уровень активности на мировом рынке IPO снизился на 57%. Об этом свидетельствует очередной обзор мировых рынков IPO за III квартал, подготовленный компанией «Эрнст энд Янг», которым располагает агентство.

На данный момент в целом за квартал было проведено 284 сделки на общую сумму 28,5 млрд. долл.; показатели во втором квартале 2011 г. составили 383 сделки на сумму 65,6 млрд. долл. (снижение по количеству - на 26%, а по объему привлеченного капитала - на 57%), а в третьем квартале 2010 г. – 302 сделки на сумму 52,5 млрд. долл. (снижение по количеству - на 6%, а по объему привлеченного капитала - на 46%). В третьем квартале 2011 г. лишь три сделки IPO превысили планку в 1 млрд. долл. по объему привлеченных средств; при этом средний размер сделки на многих рынках сократился по сравнению с предыдущим кварталом до 100 млн. долл. со 171 млн. долл. соответственно.

По данным аналитического агентства Dealogic, в третьем квартале 2011 года 22 сделки IPO были отложены, а 49 отозваны по сравнению соответственно с 20 и 76 в предыдущем квартале. Основной причиной послужила волатильность рынка. Несмотря на это, во втором квартале 2011 года примерно 9 из 10 сделок IPO на мировом рынке были проведены по ценам в пределах или выше первоначально заявленного диапазона, что аналогично положению дел в предыдущих двух кварталах.

Руководитель глобального подразделения «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг на рынках стратегического роста Мария ПИНЕЛЛИ отмечает: «Результаты третьего квартала свидетельствуют о сильном воздействии долгового кризиса в США и странах еврозоны на рынок IPO и на доверие как эмитентов, так и инвесторов. При этом существует много замечательных компаний, стремящихся к публичному размещению своих акций. Они по-прежнему рассматривают IPO в качестве средства привлечения капитала и в ожидании улучшения конъюнктуры рынка продолжают подготовку к публичному размещению своих акций».

«Нестабильность мировой экономики оказала влияние на активность сделок IPO на рынках России и других стран СНГ. Ряд проектов IPO в России и других странах СНГ был отложен, создав настоящую очередь из эмитентов, готовых выйти на биржу, как только на рынки вернется уверенность", - отмечает руководитель практики по оказанию услуг в области IPO в странах СНГ Аарон ДЖОНСОН.