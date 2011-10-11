«Эрнст энд Янг» ведет 2 проекта по выводу украинских компаний на IPO

Украинский офис «Эрнст энд Янг» ведет два проекта по выводу украинских компаний на фондовую биржу и привлечению капитала через IPO.

Об этом сообщил УНИАН руководитель департамента корпоративных финансов и M&A «Эрнст энд Янг» в Украине Владислав ОСТАПЕНКО.

По его словам, данные компании являются лидерам своих отраслей – одна из них является крупнейшим сельскохозяйственным производителем, вторая - в области товаров для мебельной промышленности. "Высокая волатильность рынков и неопределенность перспектив привлечения капитала, естественно, оказывают негативное влияние на ожидания инвесторов и их готовность приобретать акции новых компаний", - отметил В.ОСТАПЕНКО. В связи с этим, по его словам, по сельскохозяйственному проекту совместно с клиентом принято решение переориентироваться на привлечение фонда прямых инвестиций (private equity) и сделать IPO следующим шагом в развитии холдинга. Второй проект, по информации В.ОСТАПЕНКО, находится на стадии регистрации проспекта и, по оценкам польских банкиров, имеет хорошие шансы на успешное размещение даже в столь неспокойное время. "Пока длится период турбулентности на рынках, новым клиентам мы советуем сконцентрироваться на внутренней реструктуризации и подготовке, а также обратить внимание на альтернативные источники инвестиций, которые продолжают активно рассматривать проекты и в меньшей мере зависят от состояния финансовых рынков", - отметил В.ОСТАПЕНКО.

Справка УНИАН. Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг. В Украине компания Ernst & Young ведет деятельность с 1991 года.