Количество компаний в мире, готовых к IPO, достигло около 3 тыс. - «Эрнст энд Янг»

В настоящее время количество компаний в мире, готовых к первоначальному публичному размещению своих акций, достигло рекордного уровня и составляет примерно 3 тысячи.

Как говорится в переданном агентству УНИАН отчете компании «Эрнст энд Янг», об этом заявила руководитель глобального подразделения «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг на рынках стратегического роста Мария ПИНЕЛЛИ.

По ее словам, по мере повышения активности на национальных и международных рынках IPO азиатский регион сохранит за собой мировую пальму первенства. На европейском рынке IPO доминирующие позиции сохранятся за государственными предприятиями. "Мы являемся свидетелями недавнего публичного акционирования государственных предприятий в ряде европейских стран. Для оживления рынка IPO правительствам необходимо незамедлительно принять меры, направленные на снижение рыночной волатильности и восстановление доверия инвесторов", - отметила М.ПИНЕЛЛИ.

В отчете также отмечается, что азиатские эмитенты сегодня сохраняют лидерство на рынке IPO, однако темпы роста снижаются. В третьем квартале 2011 г. азиатские эмитенты продолжали лидировать на мировом рынке IPO, осуществив 138 сделок на общую сумму 13,5 млрд. долл. (47% средств, привлеченных в мировом масштабе). Однако, как отмечают в «Эрнст энд Янг», этот показатель является для азиатских компаний наихудшим со второго квартала 2009 г., когда был зарегистрирован рекордный уровень в 3 млрд. долл., привлеченных в ходе 44 сделок. Европейские эмитенты провели 69 сделок IPO на общую сумму 8,8 млрд. долл. (31% средств, привлеченных в мировом масштабе), что значительно уступает результатам второго квартала 2011 г. (21,7 млрд. долл. по итогам 96 сделок), однако опережает показатели I квартала текущего года (2,4 млрд. долл. по итогам 52 сделок). Североамериканские эмитенты привлекли 4,5 млрд. долл. в ходе 41 сделки (16%) по сравнению с 11,6 млрд. долл. в ходе 55 сделок во втором квартале 2011 г. (18%).

По секторам экономики первые три места по объему привлеченных средств сохранились за финансовым (6,8 млрд. долл. США в ходе 16 сделок), сырьевым (5,8 млрд. долл. США в ходе 72 сделок) и промышленным секторами (4,3 млрд. долл. США в ходе 48 сделок). «Несмотря на устойчивое развитие указанных секторов, мы ожидаем многочисленных сделок IPO компаний с долевым участием фондов прямых инвестиций на рынке США, особенно в секторе высоких технологий», – отметила М.ПИНЕЛЛИ.