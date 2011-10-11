Украинский фондовый рынок сегодня снизился
19:07, 11 октября 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 11 октября, снизился на 0,46% – до 515,29 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 40 млн. 622 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,55% – до 1320,14 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 158 млн. 580 тыс. грн., из них на срочном рынке – 78 млн. 825 тыс. грн.
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