Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 11 октября, снизился на 0,46% – до 515,29 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 40 млн. 622 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,55% – до 1320,14 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 158 млн. 580 тыс. грн., из них на срочном рынке – 78 млн. 825 тыс. грн.