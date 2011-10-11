WIG-Ukraine закончил вторник в плюсе

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских компаний на Варшавской фондовой бирже закончил торги вторника небольшим плюсом на фоне позитивной сессии на всем польском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine закрылся на уровне 777,80 пункта, что отвечает средним котировках сегодняшнего дня и на 0,37% выше вчерашнего закрытия.

В зеленой зоне торги вторника закончили все основные индикаторы варшавского рынка, кроме просевших на 0,16% «голубых фишек».

WIG прибавил 0,06%, а индикаторы стоимости акций средних и небольших компаний поднялись на 0,49% и 0,68%.

Объем торгов на всем рынке составил около 330 млн. долл. при 6 млн. долл. оборота бумаг украинских компаний.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил понедельник 0,65% плюсом на фоне почти 3,5% отскока индекса «голубых фишек» варшавского рынка, который поднялся на самое высокое значение за последние три недели.