ФГИУ выставил на продажу Нежинский завод сельхозмашиностроения

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 99,996% акций ПАО «Нежинский завод сельхозмашиностроения».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 11 млн. 272 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ПАО состоится через 50 дней со дня его объявления.

Справка УНИАН. ПАО «Нежинский завод сельхозмашиностроения» (г. Нежин, Черниговская обл.) занимается производством техники и оборудования для сельского хозяйства и машиностроения. Объем произведенной продукции по итогам второго квартала 2011 года составил 9 млн. 280 тыс. грн., убыток - 3 млн. 938 тыс. грн., дебиторская задолженность - 2 млн. 438 тыс. грн., кредиторская - 15 млн. 466 тыс. грн.

Уставный фонд ПАО «Нежинский завод сельхозмашиностроения» составляет 11 млн. 271 тыс. грн.