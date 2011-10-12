Конкурс по продаже 60,857% акций Макеевского меткомбината снова не состоялся

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат" снова не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляла 215 млн. 533 тыс. грн.

Согласно фиксированным условиям конкурса, инвестор, в частности, должен был погасить просроченную задолженность Общества перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабмина, а также иную просроченную задолженность.

Покупатель госпакета акций меткомбината также должен был соблюдать положения плана санации, утвержденного определением Хозсуда Киева от 9 сентября 2004 года.

Напомним, ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу пакет акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат", однако приватизационные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО «Макеевсталь».

После объединения горно-металлургических активов ЗАО «Смарт-холдинг» и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» ММЗ вошел в Дивизион стали и проката группы «Метинвест».