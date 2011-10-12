Лидерами падения на Украинской бирже во вторник стали акции Стахановского ВСЗ - эксперты

Лидерами падения на Украинской бирже во вторник, 11 октября, стали акции Стахановского вагоностроительного завода.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики констатируют, что отечественные фондовые рынки во вторник продемонстрировали снижение котировок. Акции Стахановского вагоностроительного завода на Украинской бирже в этот день упали на 7,7%, а по итогам восьми торговых сессий они потеряли 23%. Бумаги Енакиевского металлургического завода (-4,2%) и «Райффайзен Банка Аваль» (-4,1%) на Украинской бирже во вторник также торговались в минусе, потеряв 15,4% и 9,7% соответственно с начала сентября.

По информации аналитиков, на Украинской бирже во вторник только акции «Стирола» выросли на 1,3%, потеряв 7,7% с начала сентября.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 11 октября, снизился на 0,46% – до 515,29 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 622 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,55% – до 1320,14 пункта. Общий объем торгов составил 158 млн. 580 тыс. грн., из них на срочном рынке – 78 млн. 825 тыс. грн.