S&P присвоило рейтинги запланированному выпуску облигаций Днепропетровска

Рейтинговая служба Standard & Poor’s присвоила долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «В» и рейтинг по национальной шкале «uaА-» выпуску приоритетных необеспеченных облигаций объемом 50 млн. грн., запланированному Днепропетровском.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно запланированному выпуску облигаций присвоен рейтинг ожидаемого уровня возмещения после дефолта «4», что отражает ожидания среднего (30-50%) возмещения долга в случае дефолта.

Срок погашения выпуска облигаций объемом 50 млн. грн. наступает в 2014 г. Выпуск предусматривает фиксированные купонные платежи со ставкой не более 14,5% годовых. Город планирует разместить облигации до конца 2011 г.

В соответствии с критериями Standard & Poor’s рейтинг выпуска облигаций, имеющего рейтинг ожидаемого уровня возмещения после дефолта «4», приравнивается к кредитному рейтингу эмитента. Поэтому рейтинг запланированного Днепропетровском выпуска обязательств приравнен к долгосрочному кредитному рейтингу «В» этого города.