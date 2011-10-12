ФГИУ начал инвентаризацию имущества Черноморского флота

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с 6 октября 2011 г. совместно с представителями Российской Федерации начал инвентаризацию имущества Черноморского флота.

Как сообщили в пресс-службе ФГИУ, в течении 6-7 октября т.г. работниками регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в АРК и г. Севастополе, а также представителями российской стороны осуществлена ​​инвентаризация 100 объектов недвижимости.

Как отметили в ФГИУ, фонд проводит инвентаризацию объектов недвижимости, которые используются Черноморским флотом Российской Федерации на основании Соглашения между Украиной и РФ о параметрах раздела Черноморского флота.