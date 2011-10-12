Ситуация в еврозоне снова довольно неопределенная - эксперты

Ситуация в еврозоне снова сложилась довольно неопределенная.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, фондовые рынки во вторник, 11 октября, находились в ожидании голосования Словакии по расширению Европейского фонда финансовой стабильности, который сейчас составляет 440 млрд евро. По правилам ЕС закон о расширении стабилизационного фонда должен быть принят всеми странами региона. Словакия - единственная страна, которая не заключила соглашение о ратификации этого договора.

Как отмечают аналитики, на настроениях инвесторов во вторник также негативно сказалось неутешительное заявление главы Европейского центрального банка Жана-Клода ТРИШЕ о том, что долговой кризис в еврозоне стал носить системный характер. Вчера важной статистики опубликовано не было. Уже после закрытия торгов свой финансовый отчет обнародовал Alcoa, крупнейший в США производитель алюминия.

Аналитики сообщают, что сегодня опубликованы индекс оптовых цен по Германии, а также данные по промышленному производству в еврозоне.