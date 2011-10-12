Рынкам акций удается положительная динамика на фоне негативных новостей - эксперт

Рынкам акций удается демонстрировать положительную динамику на фоне негативных новостных поводов, в частности, действий политиков и слабых финансовых результатов Alcoa.

Так прокомментировал текущую ситуацию на мировых фондовых рынках в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Тем не менее, считает он, «учитывая необходимость более продолжительной коррекции американских фондовых индексов, перспективы покупателей в течение 1-2 торговых сессий выглядят туманно».

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, украинский рынок акций во вторник, 11 октября, снова следовал так называемому «избирательному паттерну»: нейтральная динамика индекса Украинской биржи на фоне роста глобальных индексов и опережающее снижение индекса УБ на фоне нейтральной или негативной динамики на мировых площадках. По итогам вчерашней торговой сессии основной украинский индикатор потерял 2,55%, в то время как индекс S&P 500 завершил день на нейтральной территории. «По всей видимости, в условиях необходимости более продолжительной коррекции американских фондовых индексов после сильного роста накануне украинский рынок акций не будет радовать покупателей еще некоторое время», - полагает аналитик.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, «после продолжительного затишья европейские и американские политики напомнили нам о самой неприятной причине рыночных волнений последнего времени – неадекватных, с точки зрения масштаба возникших проблем, действий законодательных органов власти». Так, парламент Словакии провел показательное голосование против инициативы увеличения полномочий EFSF (последняя из 17 голосующих стран). «При этом участники рынка не спешат «посыпать голову пеплом и ожидают, что до конца недели состоится второе голосование. В то же время, в Соединенных Штатах законодательная ветвь власти продолжает увлекаться политическими законопроектами (US Сurrency Bill), игнорируя экономические (US Jobs Act)», - отметил аналитик.