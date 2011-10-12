Эксперты: украинские акции на ВФБ во вторник показали положительную динамику

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали во вторник, 11 октября, положительную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR во вторник вырос на 0,4%. Акции производителей молочной продукции стали лидерами роста: Industrial Milk Company (+3,6%), Milkiland (+2,0%). Лидерами падения стали бумаги производителя аккумуляторов WESTA (-2,0%).

На Лондонской фондовой бирже во вторник акции агрокомпании Avangard (-3,1%) торговались в минусе. Бумаги Cadogan Petroleum выросли на 4,2%. В то же время, котировки Regal Petroleum снизились на 2,9%.