WIG-Ukraine ускорил рост в среду

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских компаний на варшавском фондовом рынке закончил торги среды 1,56% ростом после почти 0,4% плюса во вторник и 0,65% увеличения в первый день торгов недели.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил сегодняшние торги на максимальных значениях сессии и последних двух с половиной торговых недель – на уровне 789,93 пунктов.

Основные индикаторы польского рынка также закончили среду в «зеленой» зоне.

Более всего поднялся индекс «голубых фишек» WIG20, который добавил 2,42%, закрывшись на максимальных значениях сессии и впервые за последний месяц выше уровня 2,3 тыс. пунктов.

Индикатор самых ликвидных бумаг варшавского рынка закончил день на уровне 2316,65 пунктов.

Индексы средних и небольших компаний поднялись на 2,01 и 1,18 процентов, а всего рынка WIG - прибавил почти 2%. Объем торгов на всем рынке составил почти 400 млн. долларов, а оборот бумагами украинских эмитентов составил 6,5 млн. долларов.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа ввела украинский индекс, в который входят 10 компаний из Украины, с мая текущего года с уровня 1000 пунктов.

С этого времени свое максимальное значение этот индикатор достиг 1 июня 2011 года на уровне 999,75 пунктов, а минимальное - в первой половине августа: 680 пунктов.