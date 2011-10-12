Бахматюк заключил опционное соглашение о покупке мажоритарной доли в «ВиЭйБи Банке»

Бизнесмен Олег БАХМАТЮК, собственник крупнейшего агрохолдинга по производству яиц и яичных продуктов «Авангард», заключил опционное соглашение о покупке мажоритарной доли в «ВиЭйБи Банке».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба бизнесмена.

«Мы подали документы в Антимонопольный комитет на получение разрешения на приобретение контрольного пакета «ВиЭйБи Банка», - говорится в сообщении пресс-службы.

О.БАХМАТЮК считает данное финучреждение перспективным на украинском банковском рынке. «Уже в ближайшее время, решив проблемы с недобропорядочными заемщиками, банк предложит частным и корпоративным клиентам обновленные продуктовые линейки», - отметил О.БАХМАТЮК.

Бизнесмен добавил, что наибольшей проблемой финучреждения сегодня является задолженность перед ним бывшего руководства «ВиЭйБи Банка». «Ми направим все законные усилия на возврат 1 млрд. грн., которые через родственные структуры вывел из финучреждения на протяжении 2005–2009 гг. через подконтрольные компании бывший председатель наблюдательного совета банка. Моя юридическая служба приступит к работе над уже поданными юристами «ВиЭйБи Банка» судебными исками. Я также подтверждаю намерение банка тесно сотрудничать в расследовании этого дела с Генпрокуратурой и Национальным банком», - заявил О.БАХМАТЮК. Бизнесмен убежден, что ситуация, которая сложилась вокруг задолженности бывшего собственника перед банком, будет решена до конца года. Также бизнесмен подчеркнул, что развернутая бывшим собственником грязная кампания в СМИ, направлена исключительно на подрыв деловой репутации банка и нежелание возвращать деньги.

Справка УНИАН. Компания «Аграрный Холдинг Авангард» (ГК «Авангард», Ивано-Франковск) – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

По итогам 2010 г. занимает 26% рынка яиц в Украине (43% промышленного рынка яиц) и 79% рынка яичных продуктов страны. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.

В результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.

«VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.