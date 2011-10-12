Эксперт: на украинском рынке акций в среду преобладали умеренно-оптимистичные настроения

На украинском фондовом рынке в среду, 12 октября, преобладали умеренно-оптимистичные настроения на фоне всплеска покупательской активности на зарубежных площадках.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

При этом, добавила она, индекс Украинской биржи выглядел заметно хуже своих зарубежных коллег. «По всей вероятности, участники отечественных торгов не уверены в продолжении роста на фондовых рынках и любой отскок используют для фиксации спекулятивной прибыли», - полагает аналитик. По итогам дня индекс Украинской биржи повысился на 0,55% до 1327,45 пункта. Активность игроков по-прежнему остается невысокой: общий объем торгов составил 76 млн. грн.

По словам Я.ЛАВРИК, стартовав 12 октября в умеренно-негативном русле, индекс Украинской биржи быстро отыграл утренние потери и вышел на положительную территорию. Покупки, безусловно, были обусловлены улучшением ситуации на внешних биржах. После слабого открытия европейские и российские индикаторы вышли в плюс, что, отчасти, было обусловлено публикацией сильных статистических данных по промпроизводсву в еврозоне. Показатель вырос на 1,2%м/м в августе, в то время как аналитики ожидали снижение на 0,8%.

Как сообщила аналитик, в дальнейшем позиции покупателей усилились благодаря заявлениям о том, что Еврокомиссия представит план рекапитализации банков, при этом показатель достаточности базового капитала первого уровня будет увеличен. Банкам, которые не смогут привести показатель к необходимому уровню в течение 6-9 месяцев, будут предоставлены средства для рекапитализации из Европейского фонда стабильности. Инвесторы позитивно реагируют на действия регуляторов и не оставляют надежды, что власти смогут найти правильные решения и избежать событий, подобных 2008 году.

По мнению Я.ЛАВРИК, «отечественные трейдеры в среду действовали с большей осторожностью, нежели их зарубежные коллеги, в результате чего главный биржевой индикатор показал весьма скромный рост. Не воодушевило игроков и открытие в хорошем плюсе американских площадок - под конец сессии продажи даже усилились».

Аналитик отметила, что безусловными лидерами роста среди бумаг индексной корзины Украинской биржи в среду стали акции «Укрнафты» (+2,88%) и «Мотор Сичи» (+1,46%). Спекулятивный интерес к бумагам последнего эмитента повысила новость о том, что компания планирует вложить более 10 млн. долларов в модернизацию вртолетов Ми-2 и Ми-8 на мощностях «Авиакона». Озвученные данные по производству новых модернизированных вертолетов на 2012 год существенно превышают ожидания.

По информации Я.ЛАВРИК, в красной зоне завершили торги в среду акции 2-х вагоностроителей: Стахановского ВСЗ (-0,20%) и Крюковского ВСЗ (-0,27%), а также бумаги «Укртелекома» (-0,47%).