Переварит ли фондовый рынок европейские долги?

Долги отдельных стран еврозоны, а вовсе не проблемы экономики США, остаются основной угрозой для фондовых рынков. Кратковременные «вроде бы решения» вопроса со стороны руководства Евросоюза и последующий непродолжительный рост индексов не являются отображением реальной ситуации.

Так, в последние дни сентября - в начале октября весьма серьезные заявления относительно европейского кризиса прозвучали из уст ведущих политиков и экономистов. В частности, Президент Франции Николя Саркози заявил, что крах Греции станет крахом для всей Европы. Поэтому он призвал приложить все возможные усилия для спасения греческой экономики.

В свою очередь, Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что еврозона представляет угрозу для всей мировой экономики. Как следствие, британский премьер также призвал европейских политиков приложить все усилия для финансовой защиты региона, в частности, стабилизировать ситуацию в банках.

Высказался по поводу долговых проблем еврозоны и такой весьма авторитетный человек в сфере финансов, как Джордж Сорос. В своей статье для The Financial Times он заявил, что мир стоит на пороге новой Великой депрессии именно из-за европейских догов и неспособности руководства региона оперативно решать актуальные проблемы. Дж.Сорос также дал в своей публикации несколько очень четких советов по спасению Европы. При этом он подчеркнул, что главным заданием для европейских властей сейчас является предотвращение распространения финансового кризиса от Греции на остальные государства Европейского Союза.

В то же время Греция в очередной раз оказалась не способной выполнить требования своих доноров. То есть возникает «дежа вю»: мы уже это видели ранее, когда страна готова поглотить безразмерную, судя по объему помощи, сумму, но шаги навстречу делать тяжеловато.

Как сообщает ВВС, теперь Греция не укладывается в рамки бюджетного дефицита, согласованного с европейскими кредиторами и МВФ. В заявлении министра финансов по итогам заседания правительства, где утвердили проект бюджета на 2012 год, сказано, что дефицит бюджета Греции в этом году ожидается на уровне 25,2 млрд. долларов, что почти на два миллиарда больше, чем согласованный кредиторами дефицит, составляющий 23,1 млрд. долларов. При этом показатель дефицита Греции на 2011 год пересмотрен с 7,6% ВВП до 8,5% ВВП, а на 2012 год - с 6,5% ВВП до 6,8% ВВП. Увеличение дефицита бюджета греческий Минфин объяснил тем, что экономическая рецессия оказалась глубже, чем ожидалось - вместо 3,8%, ожидаемых в мае, спад составил 5,5%. Причем к концу года дефицит может даже превысить ожидаемый уровень, если не будут предприняты новые меры экономии.

При всем вышеизложенном негативе рынки ценных бумаг оказались способными демонстрировать рост.

По мнению аналитика компании Astrum Investment Management Павла Ильяшенко, в основе роста рынков акций лежит состояние перепроданности на фоне излишне негативного сентимента. В частности, считает он, «комментарии медиа о «катастрофическом» росте доходности долговых обязательств Бельгии просто не соответствуют действительности. Таким образом, к сложившейся ситуации на рынках рисковых активов следует относиться как к последнему шансу оптимистов перехватить инициативу в перспективе нескольких недель».

Так, отметил П.Ильяшенко, официальным поводом для покупок 4 октября послужили заявления о том, что некоторые еврочиновники пришли к некому соглашению относительно якобы рекапитализации некоторых банков. «Но, собственно говоря, не прозвучало никаких деталей. Об этой идее мы уже слышали; заявления – это еще не действия, о чем рынок прекрасно осведомлен», - подчеркнул аналитик.

Однако вернемся к Греции. Пафосные, но безрезультатные попытки руководства Европейского Союза спасти финансовое положение данного государства (на самом деле речь идет о спасении ЕС в целом – иначе зачем тратить такие средства) уже становятся классикой.

Как подчеркнула начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко, неспособность Еврогруппы принять ожидаемое решение вопроса помощи Греции заметно ухудшила настроения участников торгов на рынках акций. На заседании министров финансов ЕС в Люксембурге 3 октября не было вынесено никаких конкретных действий относительно предоставления очередного транша помощи Греции. Глава финансовой группы Жан-Клод Юнкер заявил, что ситуация в Греции за последние несколько месяцев ухудшилась и, вероятно, потери инвесторов по греческим облигациям будут пересмотрены в сторону повышения. Греческому правительству едва ли удастся выполнить бюджетные планы на ближайшие несколько лет и существенно сократить дефицит бюджета, и этот факт заставляет инвесторов задуматься о новых списаниях в будущем.

По мнению Е.Евдоченко, «вероятно, дабы не драматизировать ситуацию на финансовых рынках и не привести к еще большему усугублению финансового кризиса в еврозоне, ЕС все-таки выдаст очередной кредит Греции после того, как через пару недель ознакомится с заключением инспекторов международных кредиторов – Евросоюзом, МВФ и ЕЦБ». Даже если помощь в размере 8 млрд. евро и будет предоставлена, то это, конечно, будет позитивом для финансовых рынков, однако едва ли решит вопрос глобально. Ведь 110 млрд. евро помощи, предоставленной в 2010 году, кардинально ситуацию не изменили, а просто отсрочили «судный день» для Греции и держателей греческих бумаг.

Хроническая волатильность, которая, похоже, поразила фондовые рынки надолго и глубоко, уже кажется трудноизлечимой болезнью. В октябре фондовые биржи в целом демонстрируют рост, однако сейчас это похоже на такую стадию, после которой следует ожидать отнюдь не выздоровления.

Вследствие, мягко говоря, не слишком действенных мер ЕС в помощи Греции ситуация усугубляется. И рост рынков ценных бумаг на этом фоне можно объяснить лишь одним. Инвесторы смирились с тем, что, как говорит Е.Евдоченко, «по сути, Греция банкрот. Единственное, что едва ли официально об этом будет заявлено, поскольку европейские власти пока занимают позицию целостности еврозоны».

Ключевым здесь можно считать слово ПОКА, так как события последних дней сильно портят пейзаж…

Так, парламент Словакии практически заблокировал решение остальных государств еврозоны относительно помощи Греции, проголосовав против расширения Европейского фонда финансовой стабильности до 440 млрд. евро.

Как отмечают аналитики инвестиционной группы «Сократ», по правилам ЕС, закон о расширении стабилизационного фонда должен быть принят всеми странами региона. Словакия - единственная страна, которая не заключила соглашение о ратификации этого договора. Помимо этого, сообщают аналитики, на настроениях инвесторов негативно сказывается и неутешительное заявление главы Европейского центрального банка Жана-Клода Трише о том, что долговой кризис в еврозоне стал носить системный характер.

Подтверждением вышесказанному является еще один неприятный момент. Мировые рейтинговые агентства продолжают снижать рейтинги Италии и Испании. А что это, как не признак распространения «греческого синдрома» на всю еврозону? Кроме того, не окажутся ли более благополучные страны еврозоны финансово (а держатели гособлигаций вдобавок и морально) истощенными после таких размеров помощи и списаний долгов? И каков будет в результате уровень доверия инвесторов к рисковым активам? Вопросов множество, ответов нет…

Пока же саммит глав стран Европейского Союза, на котором должны были обсуждаться проблемы региона, отложен на неделю – до 23 октября. Руководство еврозоны снова оказалось не готовым к конкретным решениям и, более того, к сюрпризам, подобным преподнесенным Словакией. Неужели в ЕС еще надеются, что время лечит все? Вряд ли. Вероятнее всего, что в Евросоюзе на данном этапе просто не знают, что делать. И сомнительно, что решение, ожидаемое через неделю, будет наконец-то действенным.

Большинство экспертов сейчас не слишком охотно дают прогнозы по дальнейшим перспективам долгов еврозоны, что вполне объяснимо. С одной стороны, игроки фондового рынка, скорее всего, уже смирились с неизбежностью дефолта Греции и стараются не учитывать этот фактор в стоимости акций. С другой же стороны - как не учитывать, если политики, похоже, зашли в тупик, и поиск консенсуса здесь становится бесконечным, что противоречит самому понятию «консенсус»…

Олег Коберник (УНИАН)