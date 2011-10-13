"Западэнерго" и "Киевэнерго" уже заинтересовались две компании

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились первые две компании с просьбой о заключении договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже госпакетов акций энергокомпаний.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Согласно информации пресс-службы, одна заявка поступила в отношении ПАО "Западэнерго" и одна - в отношении ПАО "Киевэнерго".

Напомним, председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО ранее заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". Реальным покупателем госпакета акций "Западэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Западэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Западэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» — 432 млн. 305 тыс. грн.