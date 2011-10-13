Фондовые биржи стран БРИКС создали альянс

Фондовые биржи развивающихся рынков БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) объявили о создании альянса для привлечения международных инвесторов и повышения ликвидности площадок.

Согласно информации, обнародованной на сайте Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), об этом было объявлено на 51-м ежегодном общем собрании Всемирной федерации бирж (WFE) в Йоханнесбурге.

В альянс вошли бразильская фондовая биржа BM&F BOVESPA, российская биржа ММВБ (находится в процессе интеграции с Группой РТС), Корпорация бирж и клиринговых организаций Гонконга HKEx (Китай) и Фондовая биржа Йоханнесбурга JSE (Южная Африка). Национальная фондовая биржа Индии (NSE) и Бомбейская фондовая биржа (Индия) также подписали письма поддержки и намерены примкнуть к альянсу после завершения выполнения всех формальных требований к участникам альянса.

На первом этапе работы альянса биржи начнут осуществлять кросс-листинг производных финансовых инструментов на свои фондовые индексы – страновые бенчмарки. Кросс-листинг планируется ввести к июню 2012 года.

На втором этапе биржи-члены альянса планируют совместную работу по разработке новых продуктов для кросс-листинга на соответствующих биржах. «Продукты, которые будут созданы на втором этапе, также будут проходить кросс-листинг и торговаться в местных валютах, – заявил генеральный директор биржи BM&F BOVESPA Эдемир ПИНТО. – Они также позволят инвесторам получить удобный выход на другие развивающиеся рынки через продукты, прошедшие местный листинг».

Третий этап работы альянса может включать в себя дальнейшее развитие совместных продуктов и разработку новых услуг.

«Помимо кросс-листинга, – подчеркивает президент ММВБ Рубен АГАНБЕГЯН, – есть и другие точки роста и развития альянса. Например, создание комбинированных совместных продуктов, которые будут способствовать увеличению ликвидности всех рынков БРИКС и пониманию локальными инвесторами других развивающихся рынков».

По данным Всемирной федерации бирж (WFE), совокупная рыночная капитализация компаний, чьи акции торгуются на шести биржевых площадках БРИКС, превышает 9 трлн. долл. А общее количество эмитентов – 9,5 тыс. компаний. По данным Futures Industry Association, за первое полугодие 2011 г. на долю шести бирж пришлось 18% мирового объема торгов биржевыми производными финансовыми инструментами.