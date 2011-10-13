ФГИУ повторно выставил на продажу Горловский машзавод, снизив стартовую цену на 30%

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 94,90% государственного пакета акций ОАО "Горловский машиностроительный завод".

Информация об этом обнародована в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 13 октября т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета снижена на 30% – до 35 млн. 200 тыс. грн. Конкурс состоится через 75 дней со дня публикации.

По информации Фонда госимущества, убыток предприятия за первое полугодие 2011 г. составил 1 млн. 300 тыс. грн., дебиторская задолженность – 122 млн. 223 тыс. грн., кредиторская задолженность – 165 млн. 533 тыс. грн. Стоимость активов предприятия составила 242 млн.190 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Горловский машиностроительный завод», специализирующееся на производстве горношахтного оборудования, сегодня оборудование не производит. Ранее ОАО предоставляло услуги компании «Горловский машиностроитель», созданной на его базе.

В июле 2001 года по решению Арбитражного суда Донецкой области Горловский машзавод и Авдеевский коксохимический завод создали ЗАО «Горловский машиностроитель».

В уставный фонд «Горловского машиностроителя» были переданы основные активы (цеха и оборудование) Горловского машзавода, в том числе 6 механических цехов, сборочный, литейный, кузнечный, термический цеха и цех металлических конструкций, оцененные в 18,62 млн. грн.

ЗАО «Горловский машиностроитель» специализируется на производстве очистных и проходческих комбайнов, струговых и скреперо-струговых установок.