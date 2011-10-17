Акции Apple в первый день продаж iPhone4S достигли рекордных 422 долл.

Акции Apple достигли отметки в $422 – рекордной для компании стоимости. Это произошло еще в пятницу на закрытии торгов NASDAQ, то есть в первый день продаж нового смартфона iPhone 4S в семи странах мира, о чем свидетельствуют данные биржи.

Достижение стало уже вторым рекордом, поставленным Apple на закрытии торгов при новом генеральном директоре Тиме Куке, который занял этот пост 24 августа. Предыдущего исторического максимума в $413,45 акции Apple достигли на закрытии NASDAQ 20 сентября.

В начале октября акции Apple торговались на уровне $360–380 за штуку.

Презентация смартфона iPhone 4S, продажи которого начались в пятницу с типичным для фанатов Apple ажиотажем, вместо iPhone 5 изначально вызвала резкий спад акций Apple до минимального уровня в $354. При этом биржа NASDAQ спокойно отреагировала на известие о кончине основателя компании Apple Стива Джобса, который традиционно оказывал сильное личное влияние на котировки акций компании.

В преддверии начала продаж iPhone 4S акции Apple начали активно расти. На торгах в пятницу ценные бумаги Apple на NASDAQ поднялись на 3,32%. Это позволило оценить рыночную капитализацию компании в $391,23 млрд. С такой оценкой Apple опережает Exxon, капитализация которой на закрытии торгов в четверг составляла $379,78 млрд, и сейчас снова стала самой дорогой компанией мира, как это уже было в августе, передает РИА «Новости».