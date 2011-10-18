ГКЦБФР внесла изменения в порядок переведения акций из документарной формы

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) одобрила проект решения, вносящего изменения в порядок перевода выпуска именных акций из документарной в бездокументарную форму, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

По словам директора департамента мониторинга рынка ценных бумаг ГКЦБФР Алексея ТАРАСЕНКО, данный проект решения определяет процедуру установления даты прекращения ведения реестра уполномоченным органом или уполномоченным лицом эмитента, а также детализирует информацию, которая должна содержаться в решении и сообщении о дематериализации.

Кроме того, регуляторный акт комиссии более подробно описывает порядок действий эмитента, хранителя и депозитария в случае принятия эмитентом или хранителем решения о расторжении заключенного между ними договора об открытии счетов в ценных бумагах собственникам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг на дату прекращения ведения реестра, а также в случае прекращения таким хранителем профессиональной деятельности.

Также документ определяет порядок оформления и депонирования эмитентом глобального сертификата в депозитарии и срок проведения дематериализации акций в депозитариях и хранителей.

В ближайшее время данный документ будет опубликован на официальном сайте ГКЦБФР для получения комментариев, мнений и предложений от участников рынка.