«Нафтогаз» передаст ФГИУ госпакеты 48 облгазов

Кабинет министров Украины своим постановлением поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины (ФГИУ) для их последующей приватизации.

Соответствующее постановление Кабмина (№1053 от 10 октября 2011 года), обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, госпакеты акций должны быть переданы ФГИУ в месячный срок.

Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгаза.

При этом там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.