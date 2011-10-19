ФГИУ планирует в ноябре выставить на продажу «Харьковские авиалинии»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на продажу в ноябре 99,994 % пакет акций ОАО «Авиалинии Харькова».

Как сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации», об этом говорится в утвержденных Фондом изменениях к помесячному - пообъектному плану-графику выставления на продажу в ІІІ-ІV квартале т.г.

Госпакет компании планируется выставить на продажу на одной из фондовых бирж.

Справка УНИАН. ОАО «Авиалинии Харькова» создано на базе Харьковской государственной авиакомпании «Авиалинии Харькова». Компания специализируется на техническом обслуживании воздушных судов, с 1998 по 2001 г. осуществляла пассажирские перевозки.