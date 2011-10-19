В приватизационный список включены пять обогатительных фабрик

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов групп В и Г, подлежащих подготовке к продаже в 2011 году, целостные имущественные комплексы обогатительных фабрик "Узловская", "Украина", "Красная звезда", "Комсомольская", "Россия".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, Фонд госимущества также включил в перечень объектов групп В и Г, подлежащих подготовке к продаже в 2011 году, ОАО "Управление материально-технического обеспечения и сбыта продукции "Донецкугольобогащение".