ФГИУ выставил на продажу 92,897% Славянского керамического комбината

13:41, 19 октября 2011
Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 92,897% государственного пакета акций ОАО «Славянский керамический комбинат».

Информация об этом обнародована в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 19 октября т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета составляет 7 млн. 135 тыс. грн. Конкурс состоится через 75 дней со дня публикации.

По информации Фонда госимущества, убыток предприятия за первое полугодие 2011 г. составил 103,5 тыс. грн., дебиторская задолженность – 82,9 тыс. грн., кредиторская задолженность – 92 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Славянский керамический комбинат», специализирующееся на производстве керамической плитки. Определением Хозяйственного суда Донецкой области от 25 декабря 2008 г. ОАО «Славянский керамический комбинат» признано банкротом, открыта ликвидационная процедура.

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