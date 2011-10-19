Лидерами падения на Украинской бирже во вторник стали акции банков – эксперты

Лидерами падения на Украинской бирже во вторник, 18 октября, стали акции банковского сектора.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки во вторник продемонстрировали падение. Котировки «Укрсоцбанка» и «Райффайзен Банка Аваль» на Украинской бирже вчера снизились на 4,9% и 3,6%. При этом с начала октября данные эмитенты потеряли 14,7% и 15,5% соответственно.

По информации аналитиков, торги акциями Енакиевского металлургического завода на Украинской бирже во вторник закрылись падением котировок на 3,8%. С начала текущего месяца котировки предприятия просели на 15,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 18 октября, снизился на 1,79% – до 509,24 пункта. Общий объем торгов составил 239 млн. 499 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи на 1,96% – до 1275,39 пункта. Общий объем торгов составил 145 млн. 846 тыс. грн., из них на срочном рынке – 76 млн. 454 тыс. грн.