Эксперты: негатив на рынке акций во вторник был вызван слабой статистикой из Китая

Негатив на рынке акций во вторник, 18 октября, был вызван слабыми статистическими данными из Китая, а также сообщением агентства Moody’s о том, что кредитный рейтинг Франции может быть понижен.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, темпы роста экономики Китая продолжают замедляться. Так, рост ВВП за третий квартал 2011 года оказался ниже прогнозов и составил 9,1% г/г (второй квартал – 9,5%, первый квартал – 9,7%). Кроме этого, инвесторов не покидают опасения за будущее еврозоны.

По словам аналитиков, финансовые результаты американских корпораций за третий квартал 2011 года, обнародованные во вторник, были неоднозначными. Так, квартальные отчеты, опубликованные Goldman Sachs и IBM, оказались хуже ожиданий рынка. В то же время, сильные финансовые результаты Bank of America поддержали положительное настроение инвесторов.

Как считают аналитики, среди статистики, вышедшей во вторник, помимо данных из Китая, стоит отметить снижение индекса экономических ожиданий Германии, что оказало давление на индексы, а также индекс цен производителей по США, который вырос на 0,8%, что можно считать позитивным сигналом для рынка.

По мнению аналитиков, сегодня стоит обратить внимание на следующую статистику: данные по числу начатых строительств домов и индекс потребительских цен, которые выйдут в США.