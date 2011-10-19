Даже умеренно негативная динамика акций по итогам недели будет позитивным сигналом - эксперт

Даже умеренно негативная динамика глобальных фондовых индексов по итогам текущей недели будет позитивным, а не негативным сигналом.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, основная задача глобальных фондовых индексов с точки зрения оптимистов – удержать уровни, которые были достигнуты в ходе предыдущей недели.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, «фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник, 18 октября, протестировали ближайшие уровни поддержки и на фоне как всегда неоднозначных комментариев еврочиновников завершили торговую сессию ростом. При этом, как и в большинстве подобных случаев в последние недели, рост на глобальных рынках начался уже после закрытия торгов на украинских площадках. В результате индекс UX снова не успел на самую веселую часть “вечеринки”, закрывшись снижением на 2%».

Аналитик отметил, что по итогам вчерашнего дня индекс S&P 500 достиг нижнего предела торгового коридора (1230-1260 пунктов), который определялся в конце сентября в качестве цели на тот момент только предстоящего ралли на рынках рисковых активов. При этом “пружина” расхождения в динамике украинского рынка акций и его зарубежных “коллег” лишь продолжила сжиматься и временное окно для ее распрямления (догоняющего роста индекса UX) постепенно закрывается.

По информации П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 снижались в пределах 0,5%, что кажется закономерным после роста индекса S&P 500 на 2% накануне. В то же время, даже несмотря на рост австралийского и новозеландского доллара, внешний фон нельзя описать как устойчиво позитивный. Так, ряд азиатских фондовых индексов не сумел продемонстрировать впечатляющий рост, фьючерсы на медь снижаются более чем на 1%, а максимальные уровни понедельника и вторника сформировали потенциальные сопротивления на большинстве отдельных рынков рисковых активов.