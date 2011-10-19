"ЭКУ" перечислила 25% "Днепроэнерго" на счет ФГИУ для их последующей приватизации

Государственный пакет акций ПАО "Днепроэнерго" в размере 25% уставного фонда списан со счета в ценных бумагах НАК "Энергетическая компания Украины" и зачислен на счет Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Об этом сообщает электронная система раскрытия информации эмитентов Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

Таким образом, на счету НАК "ЭКУ" сегодня остается госпакет акций "Днепроэнерго" в размере 25,0000167% уставного фонда, акционером еще 41,6 % акций ПАО является DTEK Holdings Limited.

Как отмечается в обнародованной информации, 25% "Днепроэнерго" передано ФГИУ с целью их дальнейшей приватизации.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ в августе т.г. начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов, в том числе по продаже 25% "Днепроэнерго". В то же время, ФГИУ так и не объявил в сентябре этого года конкурс по продаже блокпакета "Днепроэнерго", как это было заявлено ранее.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».