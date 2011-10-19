Эксперты: украинские акции на Варшавской фондовой бирже во вторник снизились

Акции украинских эмитентов на Варшавской фондовой бирже во вторник, 18 октября, продемонстрировали снижение.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже во вторник индекс WIGUKR упал на 0,5%. Лидерами снижения стали акции производителя аккумуляторов WESTA (-3,0%), стоимость которых опустилась до годового минимума после проведения IPO.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже во вторник акции производителя яиц Avangard просели на 2,3%. Бумаги горнорудной компании Ferrexpo потеряли 4,4%. Акции нефтегазовых компаний продемонстрировали разнонаправленную динамику: Regal Petroleum вырос на 7,8%, в то время как Cadogan Petroleum потерял 3,3%.