Участники фондового рынка все еще не верят в устойчивость ралли - эксперт

Участники фондового рынка все еще не верят в устойчивость ралли.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «до периферии инвестиционной вселенной оптимизм попросту не успевает дойти». Индекс UX стал одним из немногих фондовых индикаторов, которые зафиксировали снижение по итогам прошлой недели. Помимо украинского индекса в эту группу вошли также фондовые индексы Чехии, Исландии, Румынии, Пакистана, Бангладеш, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Вьетнама, Нигерии и Туниса. Иными словами, к большинству аутсайдеров относятся представители стран c Frontier Markets. Так, за неделю MSCI FM вырос всего на 1,2%, в то же время MSCI Emerging Markets прибавил 4,1%.

Как считает аналитик, в рядах оптимистов сегодня согласия нет, а значит, не следует игнорировать риски смены краткосрочной восходящей тенденции на противоположную в первой половине торговой сессии. С другой стороны, говорить о рисках завершения ралли на рынках рисковых активах преждевременно.