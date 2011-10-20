Индекс Украинской биржи весь день колебался вблизи уровней закрытия - эксперт

Индекс Украинской биржи весь вчерашний день колебался вблизи уровней закрытия.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его словам, «торговая сессия на Украинской бирже в среду, 19 октября, проходила без ярко выраженной динамики. И если в первой половине сессии преобладали негативные настроения среди участников торгов, то в дальнейшем ситуация изменилась в лучшую сторону. Стартовав в позитивной зоне, индекс Украинской биржи начал терять позиции, несмотря на позитивный внешний фон, который традиционно формирует настроения участников торгов отечественного рынка».

С.БЕЛЯСОВ сообщил, что сползание индекса Украинской биржи в отрицательную зону обусловило продолжающееся третий день подряд падение котировок Ясиновского КХЗ (-11,10%). Данные бумаги продолжили отыгрывать рыночный негатив, накопленный за то время, пока на торговлю ими был наложен запрет со стороны ГКЦБФР. В целом за три прошедшие сессии Ясиновский КХЗ потерял 52,41% капитализации. Негативно на настроения инвесторов также повлияло ухудшение прогнозов по кредитному рейтингу Украины и девяти отечественных банков (в том числе и «Укрсоцбанка»), с позитивного на стабильный от агентства Fitch Ratings.

По информации аналитика, во второй половине сессии на Украинской бирже в среду стали преобладать покупки. Отечественные инвесторы убедились в устойчивости позитивных тенденций, преобладавших на ведущих зарубежных площадках, где отыгрывалась положительная статистика из США. Число новостроек в сентябре увеличилось на 15% и составило 658 тыс. домов, что является максимальным значением с апреля 2010 года. Индекс потребительских цен совпал с ожиданиями (+0,3%).

С.БЕЛЯСОВ отметил, что большинство индексных бумаг Украинской биржи завершили сессию 19 октября ростом котировок в пределах до 1%. Среди бумаг индексной корзины в лидерах роста оказались акции фундаментально сильной компании «Мотор Сич» (+3,30%). Ростом котировок более чем на 1% за сессию смогли похвастаться бумаги Крюковского ВСЗ (+1,55%). Помимо Ясиновского КХЗ, существенной просадкой отметились бумаги Стахановского ВСЗ (-4,13%). Падение котировок показали акции «Укрсоцбанка» (-1,51%) на новостях о снижении рейтинговым агентством Fitch Ratings прогнозов по кредитному рейтингу.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 19 октября, упал на 1,33% – до 502,44 пункта. Общий объем торгов составил 189 млн. 917 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,27% – до 1278,81 пункта. Общий объем торгов составил 119 млн. 163 тыс. грн., из них на срочном рынке – 45 млн. 834 тыс. грн.