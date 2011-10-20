Оптимисты пока одерживают решительную победу над пессимистами на фондовом рынке - эксперт

Несмотря на быстро меняющиеся настроения игроков фондового рынка, оптимисты пока одерживают решительную победу над пессимистами, так как задача первых – удержать завоевания предыдущих недель.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «фьючерсам на индекс S&P 500 в среду, 19 октября, не удалось закрепиться на максимальных уровнях недели, и после непродолжительных сомнений покупатели снова уступили инициативу продавцам. Кардиограмма американского рынка акций сейчас выглядит следующим образом: день – вверх, день – вниз, день – вверх и снова день – вниз».

В то же время, подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, из-за специфической ситуации с ликвидностью на украинском рынке акций индексу UX, как и раньше, удается откликаться лишь на нисходящие импульсы с мировых площадок. В результате нейтральная динамика индекса S&P 500 по прошествии нескольких торговых сессий оборачивается для нас в совокупности продолжением снижения, так как рост в позитивные дни не компенсирует потерь негативных торговых сессий. Так и в ходе торговой сессии среды рост индекса UX составил всего 0,3%.

Как отметил аналитик, сегодня утром глобальные рынки акции продолжили начатое в ходе вчерашней торговой сессии: снижение фьючерсов на индекс S&P 500 хоть и не превышал 0,5%, зато котировки меди падали почти на 4%, не удержавшись выше первого важного уровня поддержки. «Сравнительно позитивным моментом является то, что на валютном рынке ситуация остается относительно стабильной, а фьючерсы на американские индексы торгуются даже выше промежуточных уровней поддержки. Информационный фон остается иррелевантным, рынком правят технические факторы», - полагает П.ИЛЬЯШЕНКО.