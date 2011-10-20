Эксперты: торги на западных биржах в среду проходили преимущественно в зеленой зоне

Торги на западных фондовых площадках в среду, 19 октября, проходили преимущественно в зеленой зоне на фоне слухов о том, что Германия и Франция договорились об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности до 2 трлн. евро.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, рынок в среду также поддержала статистика по числу начатых строительств домов, которая оказалась лучше прогнозов. Но, в то же время, количество разрешений на строительство домов снизилось. Корпоративные отчеты, вышедшие вчера, были смешанными. Квартальные результаты Apple не оправдали ожиданий аналитиков, а Morgan Stanley, Yahoo и Intel представили рынку сильные финансовые результаты.

По информации аналитиков, в Европе сегодня публикуются индекс цен производителей по Германии и данные по розничным продажам из Великобритании. В США выходят данные статистики по рынку труда, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и данные по продажам домов на вторичном рынке.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые индексы в среду завершили торги со смешанной динамикой. Среди акций индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали Ясиновский КХЗ (-11,1%) и Стахановский вагоностроительный завод (-4,13%). Наибольший рост показали бумаги «Мотор Сичи» (+3,3%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,55%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 19 октября, упал на 1,33% – до 502,44 пункта. Общий объем торгов составил 189 млн. 917 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,27% – до 1278,81 пункта. Общий объем торгов составил 119 млн. 163 тыс. грн., из них на срочном рынке – 45 млн. 834 тыс. грн.