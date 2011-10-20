Украинские акции на ВФБ показали падение третью сессию подряд - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в среду, 19 октября, продемонстрировали падение третью торговую сессию подряд.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в среду снизился на 1,2%. Лидерами падения стали акции угледобывающей компании Coal Energy (-3,5%) и производителя сахара Astarta (AST PW -2,1%). Бумаги производителя аккумуляторов WESTA прибавили 2,7%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в среду бумаги горнорудной компании Ferrexpo потеряли 1,7%. По итогам трех торговых сессий данные акции просели на 8,1%.