Индекс ПФТС сегодня вырос, Украинской биржи – упал

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 20 октября, повысился на 1,03% – до 507,62 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 11 млн. 736 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,07% – до 1277,90 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 123 млн. грн., из них на срочном рынке – 48 млн. 961 тыс. грн.