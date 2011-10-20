Индекс ПФТС сегодня вырос, Украинской биржи – упал
19:03, 20 октября 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 20 октября, повысился на 1,03% – до 507,62 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 11 млн. 736 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,07% – до 1277,90 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 123 млн. грн., из них на срочном рынке – 48 млн. 961 тыс. грн.
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