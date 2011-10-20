МХП утвердил программу выкупа глобальных депозитарных расписок

«Мироновский хлебопродукт» утвердил программу выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 19 октября 2011 г.

Как говорится в сообщении, количество глобальных депозитарных расписок, планируемых к покупке на рынке, не должно превышать 11 млн. 77 тыс. Реализация программы выкупа акций может быть осуществлена в любое время в течение 5 лет после даты утверждения программы, и покупка будет осуществляться по рыночной цене от 1 до 18 долл. за 1 ГДР.

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины (ТМ «Наша Ряба»).

Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

По данным за первое полугодие 2011 г., производственные мощности МХП составляют 370 тыс. тонн куриного мяса в год. Однако с введением в эксплуатацию первой очереди «Птицефабрики «Винницкий бройлер», строительство которой в настоящее время ведется в Винницкой области, производственные мощности МХП возрастут до порядка 580 тыс. тонн куриного мяса в год.

Также компания производит продукцию под ТМ «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.