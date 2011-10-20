WIG-Ukraine просел в четверг более чем на 2%

Варшава. Индекс украинских компаний на варшавском фондовом рынке WIG-Ukraine на фоне обвала основных индикаторов польского рынка завершил четверг самым большим на этой неделе снижением.

Как передает корреспондент УНИАН, украинский индекс, который закрылся на минусе четвертую сессию подряд, закончил день на уровне 752,49 пунктов, что на 2,33 процента ниже вчерашнего закрытия.

Вчера индикатор стоимости бумаг украинских компаний на ВФБ потерял 1,2% после около 0,5% минуса во вторник и почти 0,6% снижения в понедельник.

Польские «голубые фишки» на негативном внешнем фоне просели на 3,19 процента, закрывшись на уровне 2,222 тыс. пунктов.

Главные индексы других европейских площадок потеряли сегодня 1-2%.

Индикаторы средних и небольших компаний польского рынка потеряли 2,36 и 1,6 процентов, а индекс всего рынка WIG закрылся 2,84% минусом.

Сегодняшний оборот бумагами на ВФБ составил около 300 млн. долларов, менее 1,5 млн. долларов из которых составили сделки акциями украинских эмитентов.