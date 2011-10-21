Украинский рынок акций снова показал, что растет он не так резво, как падает - эксперт

Украинский рынок акций в четверг, 20 октября, снова продемонстрировал, что растет он не так резво, как падает.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «несмотря на то, что по ходу вчерашнего дня снижение индекса S&P 500 превышало 0,5%, а значение опускалось ниже отметки 1200 пунктов, американские рынки все же завершили торговую сессию на мажорной ноте. Однако на этот раз индекс UX пропустил не только рост мировых площадок, но и интенсификацию снижения в дообеденное время на американских биржах. В результате украинские акции завершили день «флэт», хотя и отыграли утреннее снижение».

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 продолжили рост, прибавляя около 0,3%. Позитивным сигналом стал рост котировок меди на 3% после контакта с уровнем поддержки накануне. В то же время, валютный рынок не демонстрирует особых признаков оптимизма, отвечая на рост акций лишь сдержанным «позеленением» сырьевых валют. «Также, в преддверии ожидаемого многими европейского саммита на выходных, рынки будут сиюминутно реагировать на любые новостные заголовки, хотя последние и не повлияют на динамику рынков по итогу сегодняшней торговой сессии», - прогнозирует аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 20 октября, повысился на 1,03% – до 507,62 пункта. Общий объем торгов составил 11 млн. 736 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,07% – до 1277,90 пункта. Общий объем торгов составил 123 млн. грн., из них на срочном рынке – 48 млн. 961 тыс. грн.