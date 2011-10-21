Лидером падения на Украинской бирже в четверг стал банковский сектор - эксперты

Лидерами падения на Украинской бирже в четверг, 20 октября, стали акции банковского сектора.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в четверг продемонстрировал снижение. Бумаги «Райффазен Банка Аваль» в этот день упали на 3,9% и «Укрсоцбанка» - на 2,2%. По итогам четырех торговых сессий данные эмитенты потеряли 9,5% и 10,8% соответственно.

По информации аналитиков, бумаги Стахановского вагоностроительного завода на Украинской бирже в четверг упали на 3,1%. На протяжении четырех торговых сессий они снизились на 10,5%. Лидерами роста в четверг стали акции генерирующей компании «Центрэнерго» (+1,7%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 20 октября, повысился на 1,03% – до 507,62 пункта. Общий объем торгов составил 11 млн. 736 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,07% – до 1277,90 пункта. Общий объем торгов составил 123 млн. грн., из них на срочном рынке – 48 млн. 961 тыс. грн.