Эксперт: инвесторы боятся покупать акции ввиду непредсказуемой ситуации в Европе

Пока ситуация в Европе остается неопределенной, участники торгов просто боятся покупать рисковые активы ввиду непредсказуемости развития событий после того, как может быть объявлено о списании греческих долгов в размере 50%.

Такое мнение высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она подчеркнула, что многие инвесторы потеряли деньги в 2007-2008 гг. и теперь сохраняют предельную осторожность.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, «если мировые фондовые площадки оттолкнулись от своих минимумов и растут в течение последней недели, то украинский рынок акций стагнирует, находясь на минимальных значениях, которые соответствуют октябрю 2009 года. И основной причиной опять-таки является отсутствие ликвидности на рынке, возможно, ситуация улучшится ближе к концу года, в преддверие окончания четвертого квартала».

Как отмечает аналитик, важным событием текущей недели станет саммит ЕС, который пройдет в эти выходные, где будет обсуждаться вопрос рекапитализации европейских банков. Ожидается, что европейские власти могут объявить о списании 50% долга Греции и расширить EFSF до 940 млрд. евро.