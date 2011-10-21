Сильные отчеты корпораций США оказали благоприятное влияние на рынки акций - эксперты

Практически на протяжении всей торговой сессии в четверг, 20 октября, на рынке акций царили негативные настроения, но во второй половине дня статистика, вышедшая в США, и сильные квартальные отчеты ряда американских корпораций оказали благоприятное влияние на индексы.

Об этом сообщили аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии неожиданно вырос на 8,7 пункта, тогда как ожидалось снижение на 9 пунктов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице хотя и снизилось, но все же не так сильно, как это прогнозировали аналитики. В то же время, снижение продаж домов на вторичном рынке США оказало сдерживающее влияние на индексы.

По мнению аналитиков, ситуация в еврозоне остается неопределенной. Лидеры стран региона пытаются прийти к какому-либо решению в вопросе долговых проблем, но между ними все-таки существуют некоторые разногласия. Инвесторы торгуют довольно сдержанно и не открывают длинные позиции в преддверии саммита ЕС, который состоится 23 октября, так как на рынке растут опасения касательно того, что проблема региона на саммите решена не будет.

По информации аналитиков, сегодня публикуется индекс делового оптимизма в Германии и индекс делового климата во Франции.