ГКЦБФР утвердила положение о государственном реестре выпусков ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) на своем очередном заседании одобрила решение «Об утверждении Положения о государственном реестре выпусков ценных бумаг», сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, Государственный реестр выпусков ценных бумаг будет содержать в себе информацию о зарегистрированных комиссией выпусках акций, облигаций предприятий, облигаций местных займов, ценных бумаг институтов совместного инвестирования, ипотечных сертификатов, ипотечных облигаций и сертификатов фондов операций с недвижимостью. Также реестр содержит информацию об отмене регистрации и остановке оборота ценных бумаг.

ГКЦБФР будет вести, администрировать и обновлять реестр, а после завершения технических работ, реестр будет размещен для свободного доступа на официальном сайте ГКЦБФР.

«На сегодня можно утверждать, что в Украине создан единый реестр выпусков ценных бумаг», - так прокомментировал решение комиссии директор департамента корпоративных отношений ГКЦБФР Анатолий АМЕЛИН.