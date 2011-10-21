Долговые проблемы еврозоны негативно повлияли на украинские акции в Варшаве - эксперты

Продолжающиеся долговые проблемы в странах еврозоны оказали в четверг, 20 октября, негативное влияние на украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в четверг упал 2,3%, снизившись на 4,5% по итогам четырех торговых сессий. Бумаги производителя аккумуляторов WESTA потеряли 3,6%. Акции производителя сахара Astarta вчера просели на 3,0%, а по итогам четырех торговых сессий упали на 7,1%.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в четверг бумаги горнорудной компании Ferrexpo (-5,8%) также торговались в минусе, а за четыре торговых дня просели на 13,5%. Акции нефтегазовых компаний продемонстрировали разнонаправленную динамику. Regal Petroleum прибавил 13,2%, в то время как Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas упали на 4,7% и 3,7% соответственно.