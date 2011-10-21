WIG-Ukraine закончил неделю на плюсе

Варшава. Индикатор украинских компаний на Варшавском фондовом рынке на фоне отскока основных индексов польских рынков закончил пятницу более 2% ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine завершил сегодняшние торги на уровне 768,59 пункта, что на 2,14% выше вчерашнего закрытия и на 15 пунктов ниже максимального значения торгов текущей недели.

Индекс «голубых фишек» варшавского рынка, который на негативном внешнем фоне потерял более 3%, закончил пятницу 3,75% плюсом.

Главный индикатор польского рынка завершил торги на уровне 2305,42 пункта, что на 20 пунктов ниже максимальных значений последних пяти сессий.

На позитивной территории закончили сегодняшние торги также индексы средних и небольших компаний, которые прибавили к четвергу 1,83% и 1,45%.

Индикатор всего рынка WIG закрылся 3,14% плюсом

Объем торгов на всем рынке составил около 230 млн. долларов при 2 млн. обороте бумагами украинских эмитентов.