WIG-Ukraine закончил неделю на плюсе
Варшава. Индикатор украинских компаний на Варшавском фондовом рынке на фоне отскока основных индексов польских рынков закончил пятницу более 2% ростом.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine завершил сегодняшние торги на уровне 768,59 пункта, что на 2,14% выше вчерашнего закрытия и на 15 пунктов ниже максимального значения торгов текущей недели.
Индекс «голубых фишек» варшавского рынка, который на негативном внешнем фоне потерял более 3%, закончил пятницу 3,75% плюсом.
Главный индикатор польского рынка завершил торги на уровне 2305,42 пункта, что на 20 пунктов ниже максимальных значений последних пяти сессий.
На позитивной территории закончили сегодняшние торги также индексы средних и небольших компаний, которые прибавили к четвергу 1,83% и 1,45%.
Индикатор всего рынка WIG закрылся 3,14% плюсом
Объем торгов на всем рынке составил около 230 млн. долларов при 2 млн. обороте бумагами украинских эмитентов.