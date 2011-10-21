Янукович одобрил изменения к соглашению между Украиной и Молдовой о признании прав собственности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О ратификации Протокола между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 11 августа 1994 года».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада поддержала 5 октября.

Этим законом предусмотрено статью 2 Соглашения между правительствами Украины и Молдовы о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 11 августа 1994 года изложить в новой редакции. Ею предусмотрено, что каждая из Сторон признает право собственности другой Стороны, ее граждан и юридических лиц по отношению к расположенным на ее территории предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам (филиалы, доли, паи, акции и другое имущество), включая объекты социально-культурной сферы (санатории, санатории-профилактории, дома и базы отдыха, пансионаты, гостиницы и кемпинги, туристические базы, детские оздоровительные заведения), которые находились на 1 декабря 1990 года в ведении органов государственного управления другой Стороны, а также были собственностью других юридических лиц, в имуществе которых отсутствует государственная частица, и физических лиц, за исключением объектов, построенных с целью ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

Также каждая из Сторон признает право собственности другой Стороны по отношению к расположенным на ее территории предприятиям и другому имуществу, которое находилось на 1 декабря 1990 года в ведении министерств союзно-республиканского подчинения.

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого закона даст законные основания для урегулирования права собственности Украины на часть водосливной дамбы Днестровского буферного гидроузла и право собственности Республики Молдова на Первомайский гранитно-щебневый карьер и Черновицкий гравийно-песчаный карьер, поскольку указанные объекты находились на 1 декабря 1990 года в ведении министерств союзно-республиканского подчинения.