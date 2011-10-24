Польские фондовые индексы начали неделю ростом

Варшава. Основные индикаторы Варшавской фондовой биржи открылись в понедельник на позитивной территории, продолжив рост после почти 4% отскока «голубых фишек» в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индекс самых ликвидных компаний польского рынка WIG20 начал сегодняшние торги более 1% ростом на уровне 2330,17 пункта.

Первый час торгов индекс котировался главным образом выше уровня открытия.

В зеленой зоне начали торги также индикаторы средних и небольших компаний, которые к 9.26 прибавили 1,1% и 0,54%.

Начавший день 0,9% плюсом WIG за первые полчаса торгов увеличил рост до 1,1%.