Индекс Nikkei сегодня показал значительный рост

Фондовые торги в Японии 24 октября завершились ростом индекса Nikkei на 1,9% до 165,09 пункта, показав наиболее значительный рост за последние две недели, сообщает РБК.

В основном рост японских котировок на протяжении сессии шел за счет результатов первого дня саммита Евросоюза, прошедшего накануне в Брюсселе.

По словам главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин ЛАГАРД, лидеры стран в целом достигли прогресса в переговорах по вопросу разрешения кризисной ситуации в еврозоне. Она также добавила, что впереди еще много работы: в частности, ожидается, что 26 октября с.г. лидеры ЕС представят комплексный план по борьбе с кризисом.

На благоприятном фоне рост продемонстрировали в основном акции представителей финансового сектора. Бумаги крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ подорожали на 0,9%, в то время как котировки его конкурента Sumitomo Mitsui выросли еще более значительно - на 1,1%.